Зато забил. В Киеве футболист попал в ДТП и уехал, потому что опаздывал на матч

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Журналист отметил, что "порше" футболиста задел ещё несколько автомобилей, которые стояли на парковке торгового центра. После этого он скрылся с места происшествия.— Сыграл, забил и вернулся через несколько часов, — написал Андриюк.Однако на этом проблемы футболиста не закончились. Вскоре обнаружилось, что на его "порше" были номера, которые зарегистрированы на другой автомобиль. Более того не совпадал фактический цвет авто и указанный в техпаспорте.По данным свидетелей, автомобиль быстро ехал по парковке торгового центра, водитель не справился с управлением и задел рядом стоящие автомобили.Другую версию событий рассказал местным СМИ адвокат Александр Машков. По его словам, в машину Дегтярёва въехал автомобиль с европейскими номерами, который двигался с высокой скоростью. "Порше" в результате отбросило к опоре, а припаркованные машины задел второй участник ДТП.После этого он подвёз игрока, который к тому же был в форме, на матч, так как тот сильно опаздывал. В итоге Дегтярёв из-за этого пропустил первый тайм, а во втором смог забить гол. После игры он вернулся на место происшествия. Документы и ключи от авто он оставлял знакомым.