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Затащил в кусты и избил. Бывший зэк попытался изнасиловать девушку на пробежке
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Затащил в кусты и избил. Бывший зэк попытался изнасиловать девушку на пробежке

8 августа 2018 18:20
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На крики потерпевшей собрались прохожие, которые спасли её и задержали злоумышленника.
Бывший заключённый избил жительницу Оренбурга во время пробежки и попытался изнасиловать. Как сообщает региональное управление СКР, инцидент произошёл 30 июня, передает life.ru.

По данным следствия, 47-летний обвиняемый напал на девушку примерно в 500 метрах к югу от дома № 27 по улице Чкалова. Пьяный мужчина, угрожая ножом, затащил свою жертву в кусты и начал избивать. Бывший зэк пытался надругаться над потерпевшей, но та не переставала оказывать сопротивление и звать на помощь.

Отчаянные крики девушки услышали прохожие. Они не только спасли её из рук насильника, но и самостоятельно его задержали. Теперь нападавший предстанет перед судом за уклонение от административного надзора и покушение на изнасилование, соединённое с угрозой убийством.

Как пояснили правоохранители, обвиняемый освободился из колонии в апреле 2018 года. Несмотря на то что за ним был установлен административный надзор на восемь лет, мужчина до сих пор не встал на учёт. 


Фото: © Pixabay
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