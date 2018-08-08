Затащил в кусты и избил. Бывший зэк попытался изнасиловать девушку на пробежке
8 августа 2018 18:20
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По данным следствия, 47-летний обвиняемый напал на девушку примерно в 500 метрах к югу от дома № 27 по улице Чкалова. Пьяный мужчина, угрожая ножом, затащил свою жертву в кусты и начал избивать. Бывший зэк пытался надругаться над потерпевшей, но та не переставала оказывать сопротивление и звать на помощь.
Отчаянные крики девушки услышали прохожие. Они не только спасли её из рук насильника, но и самостоятельно его задержали. Теперь нападавший предстанет перед судом за уклонение от административного надзора и покушение на изнасилование, соединённое с угрозой убийством.
Как пояснили правоохранители, обвиняемый освободился из колонии в апреле 2018 года. Несмотря на то что за ним был установлен административный надзор на восемь лет, мужчина до сих пор не встал на учёт.
Фото: © Pixabay
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