Застрелил из ружья. Жертвами экс-полицейского на Урале стали его жена и тёща

56

— Их личности на данный момент уже установлены, — также отметил Горелых.Он пояснил, что убивший жену и тёщу служил в полиции до 2016 года. Он работал водителем отдела вневедомственной охраны, однако последнее время занимал пост охранника на одном из местных предприятий.Отмечается, что с места преступления изъяли ружьё ТОЗ-34 и несколько гильз к нему.Как уже сообщалось, бывший сотрудник полиции убил двух человек, а после покончил с собой.