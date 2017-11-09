Застолье самарцев закончилось поножовщиной

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Как оказалось, в тот день приятели распивали спиртные напитки. Компанию им составлял еще один человек – мужчина, не имеющий постоянного места жительства на территории областного центра. Застолье, которое вначале проходило мирно, через некоторое время прервалось конфликтом между гостями. Спустя пару минут один из участников ссоры нанес своему оппоненту телесные повреждения, после чего ударил его ножом. Предполагаемое орудие преступления было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия.После выяснения обстоятельств случившегося, ранее судимый за грабеж и причастность к незаконному обороту наркотиков 42-летний мужчина, был задержан.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.