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Заложили за вывеску. Убившую Захарченко бомбу спрятали за Чебурашкой в камуфляже

5 сентября 2018 23:35
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Кафе ранее украшал Чебурашка в военном камуфляже.
Теракт в кафе "Сепар", при котором погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, был осуществлён с использованием взрывного устройства, которое до этого спрятали за вывеской заведения, сообщает life.ru со ссылкой на МК.

Кафе ранее украшал Чебурашка в военном камуфляже. Преступникам, очевидно, удалось незаметно спрятать бомбу в вывеске над входом.

31 августа около 17 часов в кафе "Сепар" в Донецке прогремел мощный взрыв. По ранее озвученной версии, бомба была замаскирована под светильник. В результате погиб Александр Захарченко. МВД республики объявило в розыск двоих подозреваемых.


Фото: соцсети
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