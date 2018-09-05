Заложили за вывеску. Убившую Захарченко бомбу спрятали за Чебурашкой в камуфляже

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Кафе ранее украшал Чебурашка в военном камуфляже. Преступникам, очевидно, удалось незаметно спрятать бомбу в вывеске над входом.31 августа около 17 часов в кафе "Сепар" в Донецке прогремел мощный взрыв. По ранее озвученной версии, бомба была замаскирована под светильник. В результате погиб Александр Захарченко. МВД республики объявило в розыск двоих подозреваемых.Фото: соцсети