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В 10:00 в воскресенье, 16 декабря 2018 г., в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что по данным ЗКОФ ТОО «Казавтодор» в связи с ухудшением погодных условий (сильный гололед) закрыто движение по всем направлениям Западно-Казахстанской области (Республиканского и областного значения) для всех видов автотранспорта.Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.