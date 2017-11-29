Заказ такси для жительницы Самарской области обернулся арестом автомобиля

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Однако своих обязательств перед банком женщина не выполнила. Согласно решению суда ей перестояло передать заложенное транспортное средство кредиторам. Документы для возбуждения в отношении гражданки М. исполнительного производства был переданы в отдел судебных приставов Волжского района Самарской области.В рамках исполнительного производства должница была ознакомлена с постановлением о возбуждении исполнительного производства об обращении взыскания на заложенное имущество, а именно автомобиль марки «KIA» 2013 года выпуска. Судебный пристав-исполнитель неоднократно выезжал по месту проживания женщины с целью наложения ареста на транспортное средство, но обнаружить автомобиль не удавалось. Сама гражданка М. также всячески старалась избегать встречи с приставами.В ходе совершения исполнительных действий было установлено, что машиной должницы пользуется ее супруг, занимающийся частным извозом. Судебный пристав-исполнитель, воспользовавшись полученными сведениями, позвонил мужу гражданки М. и в качестве клиента заказал такси. Прибыв по адресу мужчина несколько удивился. На месте его ожидали работники Службы и представители взыскателя. В присутствии понятых судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста залогового имущества. Арестованный автомобиль передан на ответственное хранение представителю взыскателя.В рамках акции «В Новый год – без долгов!» судебные приставы 63 региона призывают всех жителей губернии вовремя и без настойчивого участия ведомства платить по своим долговым обязательствам.