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"Задыхаются в вольерах". Собак бросили умирать под снегом в казанском приюте

28 декабря 2018 19:29
257
Несколько волонтёров попытались откопать ещё не погибших животных, но поняли, что без помощи других людей и техники их не спасти.
Волонтёры в Казани призвали всех неравнодушных помочь вызволить собак из приюта, засыпанного снегом. Они заявили, что в вольерах заблокированы сто животных и если никто не откликнется, им остаётся жить несколько часов, передает life.ru.

— Вчера несколько волонтёров выезжали на место, пытались откопать живых ещё собак. Но без техники и большого количества людей это невозможно, — написали волонтёры в соцсети "ВКонтакте".

Сообщается, что приют расположен в 70 километрах от города. В этих местах три дня подряд шёл буран, из-за которого всё вокруг завалило снегом высотой несколько метров. 


Фото:   "Земля Надежды"
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