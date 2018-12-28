"Задыхаются в вольерах". Собак бросили умирать под снегом в казанском приюте
28 декабря 2018 19:29
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— Вчера несколько волонтёров выезжали на место, пытались откопать живых ещё собак. Но без техники и большого количества людей это невозможно, — написали волонтёры в соцсети "ВКонтакте".
Сообщается, что приют расположен в 70 километрах от города. В этих местах три дня подряд шёл буран, из-за которого всё вокруг завалило снегом высотой несколько метров.
Фото: "Земля Надежды"
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