Задержанные в Москве террористы готовили взрыв на станции метро «Теплый стан»
2 июня 2017 12:44
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Задержанные 25 мая члены запрещенной в России организации «Исламское государство» готовили несколько терактов в Москве.
Как выяснил «Коммерсантъ», боевики получали поручения из Сирии и, в частности, собирались устроить теракты в ресторане, где едят свинину, или на станции метро «Теплый стан». Таким образом они хотели сорвать проведение Кубка конфедераций.
Задержали террористов в столичном микрорайоне Ново-Переделкино. В одной из снимаемых ими квартир был оборудован цех по производству взрывных устройств. Там же находилась уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель. Точно такое же устройство использовали при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
Задержанными, а потом и арестованными Мещанским райсудом по ходатайству следователя столичного УФСБ оказались грузчики, работавшие на предприятии, выпускающем кока-колу: граждане Узбекистана, таджик и выходец из Дагестана.
Отмечается, что один из них завербовал остальных, устроившись на этот завод. Вербовщик рассказывал, что боевики в Сирии живут на шикарных виллах, женаты на красавицах и ездят на дорогих авто. Он обещал им такую же жизнь. Но перед отъездом им надо было проявить себя в России, «чтобы заслужить уважение».
Переписывались и получали инструкции они в Telegram. Бомбу должен был заложить дагестанец, так как, по мнению членов группы, его вряд ли стали бы проверять правоохранители. Готовясь к акции, боевики несколько раз ездили на станцию «Теплый стан» на разведку, а затем в расположенной рядом чайхане устраивали собрания, обсуждая увиденное. Взрыв должен был прогреметь в одну из пятниц, когда в метро особенно многолюдно. Предполагалось, что один из участников группировки снимет происходящее на телефон и выложит запись в интернет.
Исполнителям после налета его организатор обещал передать через неких доверенных лиц новые документы, деньги и даже билеты для вылета в Турцию. При этом никто из них не догадывался, что всем четверым на самом деле отведена роль смертников, пишет "ФедералПресс".
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