Задержан зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин

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По сообщению телеграмм-канала, он задержан сотрудниками окружного СУСК и УЭБиПК ГУ. В его доме сейчас ведутся обыски.«Олег Сорокин действительно задержан, нам подтверждают. Обвинение пока не предъявлено, думают. В окружении говорят, что юридического предмета нет, повод никому не известен. И к Никитину это отношения не имеет. Исключительно личная месть уходящего Бабича. Полпред понимает, что после его ухода никто на себя ответственность за этот финт не возьмет», - говорится в сообщении канала.Федеральный телеграм-канал Mash пишет, что во время обыска у Сорокина было найдено порядка 10 миллионов рублей.Запредседателя Законодательного собрания подозревают в получении взятки «от местного господина Седакова, которому он в 2012 году оказывал всеобщее покровительство в делах нижегородских».В Следственном комитете РФ по Нижегородской области, а также в МВД по Нижегородской области информацию не подтвердили.Не смогли рассказать о ситуации и в пресс-службе Законодательного собрания.