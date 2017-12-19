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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Задержан зампредседателя Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин

19 декабря 2017 14:54
136
В Следственном комитете РФ по Нижегородской области, а также в МВД по Нижегородской области информацию не подтвердили.
Как сообщает vgoroden.ru со ссылкой на телеграм-канал «Нижегородский эксперт», задержан заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин.

По сообщению телеграмм-канала, он задержан сотрудниками окружного СУСК и УЭБиПК ГУ. В его доме сейчас ведутся обыски.

«Олег Сорокин действительно задержан, нам подтверждают. Обвинение пока не предъявлено, думают. В окружении говорят, что юридического предмета нет, повод никому не известен. И к Никитину это отношения не имеет. Исключительно личная месть уходящего Бабича. Полпред понимает, что после его ухода никто на себя ответственность за этот финт не возьмет», - говорится в сообщении канала.

Федеральный телеграм-канал Mash пишет, что во время обыска у Сорокина было найдено порядка 10 миллионов рублей.

Запредседателя Законодательного собрания подозревают в получении взятки «от местного господина Седакова, которому он в 2012 году оказывал всеобщее покровительство в делах нижегородских».

В Следственном комитете РФ по Нижегородской области, а также в МВД по Нижегородской области информацию не подтвердили.

Не смогли рассказать о ситуации и в пресс-службе Законодательного собрания.


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