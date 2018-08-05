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Забыл про ручник. В Саратовской области КамАЗ раздавил водителя во время ремонта life.ru

5 августа 2018 21:07
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В Саратовской области 41-летний водитель погиб под колёсами собственного автомобиля — КамАЗ переехал его во время ремонта.
Региональные СМИ сообщают, что инцидент произошёл в посёлке Дубки Саратовского района. Погибший у себя во дворе ремонтировал грузовой автомобиль КамАЗ-55111, однако забыл поставить его на ручной тормоз. В какой-то момент грузовик сдвинулся с места и переехал своего владельца, передает life.ru.

Известно, что от полученных травм водитель скончался на месте. После несчастного случая правоохранители начали доследственную проверку. 
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