За сутки в Самарской области произошло четыре ДТП со смертельным исходом

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Также напомним, что в 16:20 на 1052 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Красноярском районе в результате наезда автомашины «Audi A6» на фуру «Volvo FX12» погиб водитель и пострадали два пассажира легкового автомобиля.Еще одна авария произошла в 21:05 на 1187 километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в Камышлинском районе. Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 38-летний водитель автомобиля «Nissan Almera», двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, допустил наезд на грузовик «КамАЗ», остановившийся впереди в попутном направлении. В результате ДТП две девочки 2001 и 2008 годов рождения, находившиеся на задних сидениях иномарки, получили телесные повреждения, с которыми были госпитализированы в медицинское учреждение. Еще одна пассажирка «Nissan Almera» - женщина 1978 года рождения - от полученных травм скончалась на месте происшествия до прибытия врачей.Четвертое ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано в 22:30 на 10 километре автодороги «Мирный - Колодинка» на территории Красноярского района. По предварительной версии полицейских, 56-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva», двигаясь со стороны села Колодинка в направлении села Николаевка, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в правый кювет, после чего транспортное средство перевернулось. От полученных в результате ДТП травм водитель автомашины скончался на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи».В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства аварий. По фактам ДТП проводятся проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области