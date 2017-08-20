За сутки трех человек эвакуировали на катере из Рождествено в Самару

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19 августа три раза отходил спасательный катер от спасательной станции «Центральная» в село Рождествено для эвакуации пострадавших.В 10:55 из больницы села Рождествено доставили на левый берег для госпитализации девочку 2008 года рождения с подозрением на аппендицит и женщину 1969 года рождения с закрытым переломом ноги.В 13.30 с диагнозом анафилактический шок от укуса осы доставили для передачи врачам скорой медицинской помощи женщину 1976 года рождения.В 16.37 для последующей госпитализации спасатели эвакуировали на левый берег велосипедиста 1977 года рождения с перелом ключицы. Все пострадавшие в кратчайшие сроки были переданы врачам скорой медицинской помощи, сообщает ПСС по Самарской области.