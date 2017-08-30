За прошедшие сутки в Самарской области под колеса автомобилей попали два несовершеннолетних велосипедиста

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Еще один случай был зафиксирован на улице Ленина в селе Сергиевск. Выезжая с территории школы, 55-летний водитель автобуса ПАЗ-3205370 (стаж - 37 лет) сбил мальчика 2008 года рождения, двигавшегося по главной дороге.В результате ДТП дети получили телесные повреждения различной степени тяжести. В первом случае ребенок госпитализирован, во втором - направлен на амбулаторное лечение. В обоих случаях дети находились на прогулке без сопровождения взрослых и управляли транспортными средствами без защитной амуниции.По данным полицейских, в обоих случаях автомобилисты находились в трезвом состоянии.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства аварий. По фактам ДТП проводятся проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области