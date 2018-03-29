За прошедшие сутки в Самаре в четырех ДТП водители скрылись с места аварии

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28 марта 2018 года в 19:00 мин, в Ленинском районе неустановленный водитель на неустановленном автомобиле, двигаясь по ул. Бр. Коростелевых от ул. Вилоновская в сторону ул. Ленинская, в районе д.140 допустил наезд на пешехода женщину 1997 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП пострадал пешеход доставлена в больницу.В Октябрьском районе в 19.30 неустановленный водитель управлял неустановленной автомашиной двигаясь по дворовому проезду, напротив д. 23 по ул. Ново-Садовая, совершил наезд на пешехода женщину 1968г.р. После чего неустановленный водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход доставлена в лечебное учреждение.Проблема, когда водители после совершения дорожно-транспортного происшествия скрываются с места происшествия, продолжает оставаться актуальной для областного центра.Почти все эти дорожно-транспортные происшествия связаны с наездами на пешеходов. Во всех случаях на месте происшествия остаются следы, по которым в дальнейшем возможно получить сведения, дающие возможность установить причастность к ДТП того или иного транспортного средства.Однако не всегда ДТП происходят по вине водителя. В темное время суток наезды часто совершаются по вине самого пешехода, который неверно оценил расстояние до приближающегося транспорта, или находясь в состоянии алкогольного опьянения (что случается очень часто), неадекватно отреагировал на возникшую ситуацию. В любом случае водитель, покинувший место происшествия и оставивший без помощи пострадавшего, автоматически переходит в категорию нарушителя Закона.В соответствии с пунктом 2.5 Правил дорожного движения Российской Федерации водитель, причастный к ДТП, обязан не покидать местопроисшествия, принять всевозможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, сообщить о случившемся в полицию.За данное нарушение в соответствии с ч.2. ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде лишения права управлениятранспорным средством от 12 до 18 месяцев или административный арест до 15 суток. В случае причинения тяжкого вреда здоровью пострадавшему в результате ДТП, водитель привлекается к уголовной ответственности.Если вы стали свидетелями подобных происшествий, сообщите об этом по номеру телефона 02 или 951-91- 21, сообщает пресс-служба "Самара, пропаганда БДД".