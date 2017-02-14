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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

За прошедшие сутки спасатели 4 раза выезжали на загорания автомобилей

14 февраля 2017 21:27
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По статистике основной причиной «транспортных» пожаров является неисправность электрооборудования.
За минувшие сутки на территории Самарской области зарегистрировано 10 пожаров, 4 из которых были связаны с возгоранием автомобилей.

13 февраля  в 14:25 поступило сообщение о пожаре в Самаре на ул. А. Толстого. На месте вызова горел автомобиль Мерседес. К месту пожара прибыли: 2 единицы основной пожарной техники, 11 человек личного состава. Пожар был локализован в 14: 36 , ликвидирован в 14:38. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.

14 февраля в 01:57 поступило сообщение о пожаре в Красноглинском районе Самары. На улице Крайней горел автомобиль Тойота. К месту пожара прибыли: 2 единицы основной пожарной техники и 10 человек личного состава. Пожар был локализован в 02:14, ликвидирован в 02:15. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.

14 февраля  в 03:27 поступило сообщение о пожаре в Самаре на Московском шоссе. На месте вызова горел моторный отсек автомобиля КИА. К месту пожара прибыли: 2 единицы основной пожарной техники, 7 человек личного состава. Пожар был локализован в 03:39, ликвидирован в 03:41. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.

14 февраля  в 03:21 поступило сообщение о пожаре в Тольятти. В Автозаводском районе горел автомобиль СангЙонг. К месту пожара прибыли: 2 единицы основной пожарной техники, 7 человек личного состава. Пожар был локализован в 03:27, ликвидирован в 03:28. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.

По статистике основной причиной «транспортных» пожаров является неисправность электрооборудования.

На втором месте идут возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности (курение, сварочные работы при ремонте и т.д.). Замыкают тройку умышленные поджоги, сообщает пресс-служба облМЧС. 
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Комментарии



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