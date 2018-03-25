За повторную продажу алкоголя подростку самарскому продавцу грозит уголовная ответственность
25 марта 2018 16:30
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В ходе проверки было установлено, что данный продавец ранее уже совершала аналогичное деяние и привлекалась к административной ответственности. Женщина была предупреждена, что за повторное нарушение ей будет грозить уголовная ответственность, но никаких выводов для себя не сделала.
Сотрудники полиции напоминают работникам торговых точек: если возникают сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, продавец вправе потребовать документ, позволяющий установить возраст. Необходимо помнить, что за продажу алкоголя несовершеннолетнему предусмотрена ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
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