За повторную продажу алкоголя подростку самарскому продавцу грозит уголовная ответственность

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В ходе проверки было установлено, что данный продавец ранее уже совершала аналогичное деяние и привлекалась к административной ответственности. Женщина была предупреждена, что за повторное нарушение ей будет грозить уголовная ответственность, но никаких выводов для себя не сделала.Сотрудники полиции напоминают работникам торговых точек: если возникают сомнения в достижении покупателем совершеннолетия, продавец вправе потребовать документ, позволяющий установить возраст. Необходимо помнить, что за продажу алкоголя несовершеннолетнему предусмотрена ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.