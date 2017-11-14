За минувшую неделю из Самарской области на родину отправились 62 нелегальных мигранта

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Должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области препровождены до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 62 иностранных гражданина, 34 из которых являлись гражданами Узбекистана.Всего же за 10 месяцев 2017 года судебными приставами Самарской области выдворено 912 нелегальных мигрантов, причем 595 из них уехали за свой счет.Как правило, мигранты въезжают в нашу страну через контрольно-пропускные пункты, где не требуется получение визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток пребывания граждане не торопятся добровольно покидать чужую для них страну, чем нарушают правила пребывания на территории Российской Федерации. Такое нарушение наказывается штрафом в размере от 2 до 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Более того, граждане, нарушившие миграционное законодательство, смогут вернуться в нашу страну не ранее, чем через 5 лет.