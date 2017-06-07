За минувшие сутки на пешеходных переходах Самарской области пострадали двое детей

88

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 62-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» (стаж - 13 лет), двигаясь со стороны улицы Ворошилова в направлении улицы Автостроителей, проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на девушку 1998 года рождения, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу с годовалым сыном на руках. В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести - девушке назначено амбулаторное лечение, а ребенок госпитализирован.По предварительной версии полицейских, 60-летний водитель автомобиля «Skoda Yeti» (стаж - 32 года), двигаясь со стороны улицы Авроры в направлении улицы Спасской, допустил наезд на мальчика 2008 года рождения, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. Врачи назначили ребенку амбулаторное лечение.По данным инспекторов ГИБДД, в обоих случаях автомобилисты находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства происшествий. По фактам ДТП проводятся проверки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото pixabay.com