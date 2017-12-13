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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

За ложный звонок о заминировании станции метро «Победа» житель Чапаевска попал под уголовное дело

13 декабря 2017 17:50
97
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Вечером 11 декабря текущего года в полицию поступило сообщение о том, что станция метро «Победа» в Самаре заминирована. В ходе проверочных мероприятий ничего опасного обнаружено не было.

В течении нескольких минут полицейские определили номер, с которого был произведен телефонный звонок. Во время обхода подземного перехода станции метрополитена сотрудники Отдела полиции на метрополитене обратили внимание на нетрезвого мужчину и доставили его для дальнейшего разбирательства в ОВД. В ходе опроса задержанный признался в совершенном звонке и выдал телефон с которого совершил звонок. Злоумышленником оказался ранее не судимый 54-летний житель города Чапаевска работающий механиком в торговой фирме.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



Фото:    wikimapia.org 
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