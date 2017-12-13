За ложный звонок о заминировании станции метро «Победа» житель Чапаевска попал под уголовное дело
13 декабря 2017 17:50
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В течении нескольких минут полицейские определили номер, с которого был произведен телефонный звонок. Во время обхода подземного перехода станции метрополитена сотрудники Отдела полиции на метрополитене обратили внимание на нетрезвого мужчину и доставили его для дальнейшего разбирательства в ОВД. В ходе опроса задержанный признался в совершенном звонке и выдал телефон с которого совершил звонок. Злоумышленником оказался ранее не судимый 54-летний житель города Чапаевска работающий механиком в торговой фирме.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: wikimapia.org
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