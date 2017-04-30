За кражу из магазина житель Новокуйбышевска может оказаться за решеткой

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Прибывшие на место происшествия полицейские подробно опросили персонал и посетителей торгового объекта, после чего изучили записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Благодаря этому оперативникам удалось довольно быстро установить личность вора и задержать его по месту жительства.По данным стражей правопорядка, безработный местный житель 1988 года рождения ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и аналогичное преступление. Задержанный полностью признался в содеянном и рассказал, что планировал перепродать похищенный товар. Накануне по факту кражи возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.