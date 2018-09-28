Журналистка издания Znak пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск

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Крючкова является координатором челябинской редакции издания. Женщина выехала в Челябинск в среду, 26 сентября, около 15:00 по местному времени на встречу. Около 16:30 она позвонила женщине, с которой должна была встретиться, и сообщила, что у неё конфликт с водителем автомобиля (предположительно, из сервиса Bla-Bla-Car или частный перевозчик) относительно места высадки.После этого связь с журналисткой прервалась, телефон Ирины до сих пор отключён. Биллинг показал, что он находится в Челябинске в начале улицы Чичерина, а затем в районе РК "Галактика развлечений". Как отмечается, по предварительным данным, сотовый был утерян.Приметы: женщина худощавого телосложения, 39–40 лет, волосы русые до плеч. Была одета в синие джинсы и лёгкое голубое пальто.