Жителя села Майорское обворовали приятели, зашедшие к нему в гости

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По указанному заявителем адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что к мужчине в гости заехали двое знакомых. В ходе распития спиртных напитков между хозяином квартиры и его приятелями произошла ссора, в результате которой один из гостей нанес потерпевшему телесные повреждения, а второй, воспользовавшись тем, что пострадавший не стал оказывать сопротивления, открыто похитил сотовый телефон с зарядным устройством, переносные музыкальные колонки, электронную сигарету, кожаную куртку, рюкзак и строительные инструменты.Оперативники установили личности гостей. Один из них - ранее судимый за кражу житель города Сызрани 1990 года рождения, задержан. В настоящее время по статье «Грабеж» в отношении него возбуждено уголовное дело. Как выяснили сотрудники полиции, часть похищенного подозреваемый успел сдать в ломбард, а вторая часть была изъята при обыске в его квартире, что и стало существенной уликой при раскрытии данного преступления.После того, как будет проведена судебная экспертиза и установлена степень телесных повреждений потерпевшего, в отношении второго гостя так же будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области