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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Жителя Саратовской области обвинили в убийстве лося

22 мая 2017 12:59
67
Жителя Саратовской области обвинили в убюийстве лося
Возбуждено уголовное дело.

В Саратовском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного убийства дикого животного. 20 мая начальник отдела комитета охотничьего хозяйства области задержал по подозрению в незаконном убийстве лося в районе развилки автодорог на Вольск и Базарный Карабулак 39-летнего жителя с. Клещевки. У него изъята туша. Проводится расследование, пишет СарБК.
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