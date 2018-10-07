Жительница Жигулевска выращивала коноплю в лесу

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Установлено, что женщина с мая 2018 года на участке лесного массива города незаконно выращивала коноплю. В ходе проведенного обыска, в присутствии понятых, правоохранители обнаружили и изъяли 32 куста растения.Женщина была задержана правоохранителями по месту жительства. По данным оперативников, злоумышленница нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась. В ходе опроса женщина пояснила, что наркосодержащее растение она выращивала для дальнейшего употребления без цели сбыта.По информации правоохранителей, подозреваемая состоит на учете у врача-нарколога. В отношении нее отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области