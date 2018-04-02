Жительница Октябрьска арестована за тяжелое ранение ножом своего сожителя

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Для выяснения деталей случившегося по указанному адресу прибыли сотрудники органов внутренних дел. Полицейские установили, что госпитализированным является хозяин дома 1977 года рождения. Врачи диагностировали у пострадавшего травмы груди и значительную потерю крови.Полицейские опросили сожительницу пострадавшего. Женщина сообщила, что гражданский супруг получил ранение где-то на улице. По ее словам, у мужчины случился конфликт с подростками, один из них и нанес удар ножом потерпевшему. При этом во время рассказа женщина нервничала и сообщала о случившемся крайне не охотно. В подтверждении своих слов, сожительница потерпевшего продемонстрировала верхнюю одежду, в которой, предположительно, находился мужчина в момент инцидента. Только вот при осмотре куртки никаких повреждений от ножа сотрудники полиции не обнаружили. Под давлением улики женщина призналась в совершении преступления.По предварительным данным, между потерпевшим и его сожительницей произошла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленница схватила нож и нанесла один удар потерпевшему. Осознав, что произошло, подозреваемая – ранее судимая за убийство жительница города Октябрьск 1974 года рождения, вызвала скорую медицинскую помощь. При этом женщина была крайне удивлена, увидев полицейских. Она не планировала сообщать подробности случившегося никому, тем более сотрудникам полиции.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемая в совершении преступления арестована, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области