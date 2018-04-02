Жительница Октябрьска арестована за тяжелое ранение ножом своего сожителя
2 апреля 2018 17:28
141
Для выяснения деталей случившегося по указанному адресу прибыли сотрудники органов внутренних дел. Полицейские установили, что госпитализированным является хозяин дома 1977 года рождения. Врачи диагностировали у пострадавшего травмы груди и значительную потерю крови.
Полицейские опросили сожительницу пострадавшего. Женщина сообщила, что гражданский супруг получил ранение где-то на улице. По ее словам, у мужчины случился конфликт с подростками, один из них и нанес удар ножом потерпевшему. При этом во время рассказа женщина нервничала и сообщала о случившемся крайне не охотно. В подтверждении своих слов, сожительница потерпевшего продемонстрировала верхнюю одежду, в которой, предположительно, находился мужчина в момент инцидента. Только вот при осмотре куртки никаких повреждений от ножа сотрудники полиции не обнаружили. Под давлением улики женщина призналась в совершении преступления.
По предварительным данным, между потерпевшим и его сожительницей произошла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленница схватила нож и нанесла один удар потерпевшему. Осознав, что произошло, подозреваемая – ранее судимая за убийство жительница города Октябрьск 1974 года рождения, вызвала скорую медицинскую помощь. При этом женщина была крайне удивлена, увидев полицейских. Она не планировала сообщать подробности случившегося никому, тем более сотрудникам полиции.
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Подозреваемая в совершении преступления арестована, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 апреля 2018 17:17
Через Интерпол направлено больше ста запросов в страны, где могут находиться офшоры владельцев «Суммы». Закон
147
2 апреля 2018 16:52
Впоследствии часть своей добычи он сдал в разные ломбарды и комиссионные магазины областного центра, а остальное отдал одному из своих приятелей. Закон
144
2 апреля 2018 16:31
В совершении преступления подозреваются трое мужчин среднего роста, крепкого телосложения. Закон
231
30 марта 2018 18:30
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения будет... Закон
255
30 марта 2018 16:33
По материалам прокурорской проверки в отношении гражданина возбуждено два уголовных дела. Закон
214
30 марта 2018 15:38
С отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Закон
209
30 марта 2018 14:54
Подсудимый ранее неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две... Закон
210
Происшествия
2 апреля 2018 17:28
При этом женщина была крайне удивлена, увидев полицейских. Она не планировала сообщать подробности случившегося никому, тем более сотрудникам полиции. Происшествия
140
2 апреля 2018 16:41
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Происшествия
293
2 апреля 2018 15:26
Девочка 2006 года рождения была госпитализирована с травмой живота. Происшествия
371
Криминал
1 апреля 2018 12:14
Пострадали микрофинансовые организации. Криминал
385
1 апреля 2018 11:11
Он похитил алкоголь и часть успел выпить до задержания. Криминал
352
1 апреля 2018 10:59
Правоохранителей вызвали родители злоумышленника, когда возвращались домой и увидели сына спящим в подъезде. Криминал
283
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1411
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
835
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
756
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1631
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
941
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1044
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1634
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
978
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4265
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2418
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2896
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2777
Мероприятия