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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Жительница Красноярского района фиктивно поставила на учет трех мигрантов

29 мая 2017 15:27
87
Возбуждено уголовное дело.
В ходе работы на своем административном участке участковый уполномоченный полиции Красноярского района выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Из собранных полицейским материалов следует, что в 2016 году 28-летняя жительница села Красный Яр осуществила фиктивную постановку на учет в своей квартире троих граждан одной из соседних республик, заведомо зная, что проживать они там не будут.

В настоящее время по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» возбуждено уголовное дело. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По данным сотрудников полиции, подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Следствие в настоящий момент продолжается.

Сотрудники полиции напоминают, что за фиктивную регистрацию граждан предусмотрено уголовное наказание, при этом, напоминают они, незнание законодательства не освобождает от ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото   vedtver.ru


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