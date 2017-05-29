Жительница Красноярского района фиктивно поставила на учет трех мигрантов

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Из собранных полицейским материалов следует, что в 2016 году 28-летняя жительница села Красный Яр осуществила фиктивную постановку на учет в своей квартире троих граждан одной из соседних республик, заведомо зная, что проживать они там не будут.В настоящее время по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации» возбуждено уголовное дело. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.По данным сотрудников полиции, подозреваемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Следствие в настоящий момент продолжается.Сотрудники полиции напоминают, что за фиктивную регистрацию граждан предусмотрено уголовное наказание, при этом, напоминают они, незнание законодательства не освобождает от ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото vedtver.ru