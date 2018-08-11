Жительница Брянска погибла из-за неправильного ремонта на кухне
11 августа 2018 14:05
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Трагедия произошла весной нынешнего года. В первый день апреля мужчина самостоятельно установил воздухоочиститель на кухне своего дома, подключив его к вентиляционному каналу, к которому была подключена газовая труба, через пластиковый тройник.
— Под воздействием высокой температуры тройник расплавился и деформировался, угарный газ стал поступать в помещение. [...] В результате от отравления продуктами горения погибла родственница владельца жилища, — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области.
Следствие по этому делу завершено и теперь мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.
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