Жительница Брянска погибла из-за неправильного ремонта на кухне

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Трагедия произошла весной нынешнего года. В первый день апреля мужчина самостоятельно установил воздухоочиститель на кухне своего дома, подключив его к вентиляционному каналу, к которому была подключена газовая труба, через пластиковый тройник.— Под воздействием высокой температуры тройник расплавился и деформировался, угарный газ стал поступать в помещение. [...] В результате от отравления продуктами горения погибла родственница владельца жилища, — говорится в сообщении Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области.Следствие по этому делу завершено и теперь мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности.