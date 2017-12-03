Жители Самары стали свидетелями жуткого зрелища: на многоэтажке висел труп мужчины
3 декабря 2017 17:14
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Очевидцы трагедии присмотревшись, поняли, что он висит на веревке уже мертвый.
На месте работали сотрудники полиции, аварийно-спасательная служба и врачи.
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