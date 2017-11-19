Житель села Ширяево Самарской области снова сел за руль пьяным

151

Во время несения службы в селе Ширяево инспекторы ДПС ГИБДД Отдела МВД России по г. Жигулевску за нарушение Правил дорожного движения на улице Рабочей остановили автомашину ВАЗ-21213. При общении правоохранители заметили, что от водителя - 68-летнего местного жителя, исходит резкий запах алкоголя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист сел за руль в нетрезвом состоянии.В ходе проверки личности водителя сотрудники полиции установили, что в декабре 2015 года по постановлению мирового судьи мужчина привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей и лишен права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев за совершение аналогичного правонарушения.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.