Житель села Богатое украл со двора односельчанина 380 килограммов отходов черных металлов

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали вора. Им оказался безработный мужчина 1991 года рождения, проживающий в селе Богатое.По данным оперативников, злоумышленник перелез через забор и тайно похитил чужое имущество, после чего продал его, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.По статье «Кража», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.