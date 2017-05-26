Житель села Богатое украл со двора односельчанина 380 килограммов отходов черных металлов
26 мая 2017 15:27
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали вора. Им оказался безработный мужчина 1991 года рождения, проживающий в селе Богатое.
По данным оперативников, злоумышленник перелез через забор и тайно похитил чужое имущество, после чего продал его, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
По статье «Кража», возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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