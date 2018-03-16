Житель села Бобровка организовал в своем частном доме наркопритон
16 марта 2018 14:08
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Как установили полицейские, мужчина 1984 года рождения систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления запрещенных веществ. Сам он наркотики не принимает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различного вида преступлений.
При обследовании жилища обнаружены и изъяты вещественные доказательства: наркотическое средство и шприцы с остаточными следами наркотика. С промежутком в несколько дней полицейские трижды зафиксировали факт нахождения в доме в общей сложности 6-ти лиц в возрасте от 32 до 45 лет в состоянии наркотического опьянения. Все они не работают, часть из них неоднократно судимы.
По статье «Организация либо содержание притонов или систематическое представление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области
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