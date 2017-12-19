Житель Жигулевска задержан с пакетом марихуаны

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По данным оперативников, подозреваемым является безработный 25-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. В настоящее время данная версия проверяется сотрудниками полиции.Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области