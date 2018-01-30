Житель Воронежской области пытался угнать «Газель» в Тольятти

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В отдел полиции Тольятти сотрудники Росгвардии доставили 37-летнего жителя Воронежской области. Правоохранители опросили мужчину и выяснили что ночью 25 января текущего года он пытался угнать автомобиль «Газель». Транспортное средство находилось во дворе на улице Карбышева в Комсомольском районе. Подозреваемый рассказал, что открыл транспортное средство, попытался его завести и после того, как попытка оказалась безуспешной, покинул двор.Правоохранители установили, что мужчина нигде не работает, и ранее судим за грабеж и кражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается. В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области