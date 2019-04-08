Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в 150 тысяч рублей

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По версии следствия, занимая пост начальника одного из районных управлений ПФР, подозреваемая использовала программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий и подделывала сведения о начислении выплат своему отцу.Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей, отметили в прокуратуре.Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Дело рассмотрит Центральный суд Воронежа.Фото: соцсети