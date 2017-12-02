Житель Ульяновска угнал иномарку в Сызрани

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Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего.В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за кражу и мошенничество жителя города Ульяновска 1989 года рождения. По данным оперативников, мужчина похитил автомобиль с целью дальнейшей продажи. Он «перегнал» автомобиль в другой город и даже нашел для него покупателя. Сотрудники полиции изъяли похищенное транспортное средство, которое в скором времени будет возвращено владельцу.По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. В настоящий момент расследование преступления продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.