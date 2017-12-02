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Житель Ульяновска угнал иномарку в Сызрани

2 декабря 2017 21:13
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Он «перегнал» автомобиль в другой город и даже нашел для него покупателя.
В июне 2016 года в дежурную часть Сызрани обратился житель города 1983 года рождения. Мужчина сообщил сотрудникам полиции, что у него пропала иномарка. Заявитель рассказал полицейским, что машину на ночь припарковал около многоквартирного дома, а на утро транспортного средства уже не оказалось.

Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей произошедшего.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за кражу и мошенничество жителя города Ульяновска 1989 года рождения. По данным оперативников, мужчина похитил автомобиль с целью дальнейшей продажи. Он «перегнал» автомобиль в другой город и даже нашел для него покупателя. Сотрудники полиции изъяли похищенное транспортное средство, которое в скором времени будет возвращено владельцу.

По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. В настоящий момент расследование преступления продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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