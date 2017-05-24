Житель Твери задержан на КПП «Рубеж» с "липовым" водительским удостоверением

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Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что нарушитель является уроженцем одной из соседних республик, зарегистрирован в Твери, нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.В настоящее время по статье «Использование заведомо подложного документа», в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.