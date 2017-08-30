Житель Сызранского района выращивал мак на приусадебном участке

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В полицию поступила информация о том, что житель Сызранского района 1968 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.В ходе проведения обыска на приусадебном участке дома, где проживает мужчина, полицейские обнаружили 103 куста растения, внешне похожего на мак. В присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел изъяли кусты и направили для исследования. Согласно заключению эксперта, изъятым является наркотикосодержащие растение - мак снотворный.По данным полицейских, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. По словам задержанного, запрещенное растение он выращивал для дальнейшего употребления. Эта версия тщательно проверяется сотрудниками.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает облМВД.