Житель Сергиевска во время конфликта, возникшего с работницей АЗС, угрожал ей убийством

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На территории автозаправочной станции сотрудники вневедомственной охраны задержали возмутителя спокойствия – ранее судимого местного жителя 1981 года рождения. Мужчина подозревается в том, что во время конфликта, возникшего с работницей АЗС, угрожал ей убийством. Учитывая то, что злоумышленник держал в руке нож, потерпевшая восприняла угрозу реально и нажала «тревожную кнопку».Сотрудники Росгвардии передали задержанного и изъятое у него орудие преступления прибывшей на место происшествия следственно-оперативаной группе полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает пресс-группа УФСВНГ по Самарской области.