Житель Саратовской области откусил часть уха полицейскому, который пытался его задержать за угон автомобиля
18 июня 2018 23:58
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По данным следствия, днем 16 июня 28-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль у местного жителя. В результате преследования мужчина был остановлен в Марксовском районе. Когда его попытались доставить в территориальный отдел полиции, угонщик напал на сотрудника полиции и откусил ему часть ушной раковины.
По факту нападения на полицейского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
Отмечается, что задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и незаконное хранение наркотических средств.
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