Житель Самарской области задержан за два разбойных нападения

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О случившемся потерпевшая сообщила в полицию. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники органов внутренних дел. В ходе разговора с заявительницей полицейские установили приметы нападавшего. Более того, в ходе поквартирного обхода полицейские выяснили, что в подъезде дома было совершено еще одно разбойное нападение. В этом случае пострадавшим стал пожилой мужчина. Пенсионер выходил из квартиры, когда на него напал злоумышленник. Обхватив шею своей жертвы руками, нападавший стал требовать ценные вещи. Несколько раз незнакомец ударил 85-летнего пенсионера. Не добившись желаемого, злодей прошел в квартиру и, не найдя ничего ценного, схватил продукты питания и убежал.Правоохранители пришли к выводу, что к нападениям причастен один и тот же человек. Сотрудники уголовного розыска приступили к отработке прилегающей к месту происшествия территории. В итоге, через некоторое время в подвальном помещении одного из ближайших домов оперативники задержали грабителя. При нем находились похищенные продукты. Мужчина не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что подозреваемым является безработный 36-летний житель Самарской области, который ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.К настоящему времени возбуждены два уголовных дела по статье «Разбой», решается вопрос об объединении их в одно производство. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.