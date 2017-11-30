Житель Самарской области за неуплату алиментов отработает 50 часов

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В отделе судебных приставов Пестравского района Самарской области в отношении гражданина О. было возбуждено исполнительное производство о ежемесячном взыскании алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей в размере 1/3 части всех видов заработка.Не смотря на то, что должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, а также предупрежден судебным приставом об ответственности в случае неуплаты, мужчина так и не начал выплачивать алименты. Никакой материальной и иной помощи своим детям гражданин О. не оказывал и в воспитании участия не принимал. Долг мужчины составил более 30 тысяч рублей.В рамках исполнительного производства судебными приставами-исполнителями в отношении должника был составлен административный. Судом гражданину О. было назначено наказание в виде 50 часов обязательных работ.Работниками ведомства мужчина также был предупрежден, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения своих обязательств, ему грозит уголовная ответственность, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок до одного года.