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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Самарской области украл Газель и сдал на металлолом

3 февраля 2018 15:57
365
Как установили полицейские, злоумышленник нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступное деяние.
В отдел полиции Самары обратился 37-летний местный житель. Мужчина сообщил, что вечером он обнаружил пропажу принадлежащей ему «ГАЗели». Со слов заявителя, транспортное средство длительное время стояло возле дома на улице Ташкентской. Как пояснил мужчина, машина находилась в неисправном состоянии, без бензина и аккумулятора.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен 27-летний житель Самарской области. Остатки украденной автомашины были обнаружены в одном из пунктов приема металлолома.

Оперативники задержали мужчину.

Как установили полицейские, злоумышленник нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступное деяние. 

По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 

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