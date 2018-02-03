Житель Самарской области украл Газель и сдал на металлолом

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен 27-летний житель Самарской области. Остатки украденной автомашины были обнаружены в одном из пунктов приема металлолома.Оперативники задержали мужчину.Как установили полицейские, злоумышленник нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступное деяние.По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.