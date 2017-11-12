Житель Самарской области повторно сев за руль в нетрезвом виде стал фигурантом уголовного дела
12 ноября 2017 11:08
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Во время несения службы на территории Приволжского района инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину ВАЗ-21074 под управлением мужчины 1975 года рождения. При общении сотрудники полиции заметили, что от водителя исходит резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения подтвердило факт употребления автомобилистом алкоголя.
Сотрудники полиции выяснили, что ранее водитель привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и подвергнут административному штрафу и лишен водительского удостоверения. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.
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