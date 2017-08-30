Житель Октябрьска ударил ножом в грудь надоедливого гостя

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По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Из опроса потерпевшего следовало, что ночью на него напал неизвестный и ударил ножом в грудь. Приметы нападавшего потерпевший не запомнил. При этом о произошедшей ситуации мужчина рассказывал очень неохотно, что насторожило сотрудников уголовного розыска.В ходе оперативных мероприятий полицейские восстановили картину произошедшего и выяснили, что никакого нападения не было. Установлено, что потерпевший постоянного места жительства не имеет. В день совершения преступления мужчина распивал напитки со своим знакомым в его частном доме. После застолья между ними произошел конфликт, и, хозяин жилплощади попросил гостя уйти.Через какое – то время непрошенный визитер вернулся обратно. Владельцу дома это не понравилось, между мужчинами вновь возникла ссора, в ходе которой оппонент нанес потерпевшему удар ножом в грудь. Мужчина, получив ранение, ушел к знакомым, где и попросил вызвать скорую помощь.Подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее судимый житель Октябрьска 1980 года рождения. В совершении преступления он признался.В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.