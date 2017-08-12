Житель Октябрьска на приусадебном участке вырастил 28 кустов конопли

87

В ходе проведения обыска на приусадебном участке дома, где проживает мужчина, полицейские обнаружили 28 кустов конопли.По данным полицейских, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. По словам мужчины, запрещенное растение он выращивал для дальнейшего употребления марихуаны. Эта версия тщательно проверяется.В настоящее время по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» возбужденной уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.