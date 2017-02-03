Житель Новокуйбышевска собрал коноплю и получил условный срок

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Прокуратурой города Новокуйбышевска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Марченко Андрея.Судом установлено, что Марченко в октябре 2016 года на одном из заброшенных дачных участков, расположенном в п. Южный г. Новокуйбышевска, сорвал коноплю и хранил при себе в полиэтиленовом пакете до момента его задержания сотрудниками полиции. Масса вышеуказанного наркотического средства в высушенном состоянии составила 56 грамм.Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 8 месяцев, сообщает облпрокуратура.