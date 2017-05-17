Я нашел ошибку
Главные новости: 
В заключительном туре наша команда сыграет с грозненским
"Крылья Советов" на выезде в Томске обыграли местную "Томь" – 2:0
Армейская спортсменка Ольга Крюкова – бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо
Армейская спортсменка Ольга Крюкова – бронзовый призер Кубка Европы по дзюдо
Подозрительная коробка заблокировала въезд во двор двухэтажного 12-квартирного дома.
В Новокуйбышевске полицейские оперативно отработали информацию о подозрительной коробке, обнаруженной во дворе дома
Кроме того, изменились сроки проведения капитального ремонта новостроек.
В Самарской области решили повысить тарифы на капремонт
В программе мероприятия: выступление духовых оркестров; выступление почетных гостей; литературно-музыкальная композиция, посвященная 140-летию Самарского знамени.
В парке Гагарина пройдет мероприятие, приуроченное к 140-летию Самарского знамени
В парке Дружбы будут представлены машины отечественного и иностранного производства, а также мотоциклы прошлых лет и военная техника.
В Международный День Парков в Самаре будет организована праздничная программа и выставка ретро-автомобилей
Теперь спортсмены ЦСКА/Самара представят Россию и Клуб на летней Универсиаде-2017.
Армейцы ЦСКА/Самара выиграли всероссийские соревнования по тхэквондо среди студентов
Оказалось, что значительная часть товара на цветочных рынках - продается без необходимых документов, подтверждающих посевные и сортовые качества товара.
Россельхознадзор проверил качество саженцев и семян на мини-рынках под Самарой
сегодня  Среда, 17 мая, 19:52
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 17/05:
USD 56.26
-0.27
EUR 62.04
0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Нефтегорска, после празднования в кафе, забыл в такси документы, телефон и банковскую карту

17 мая 2017 16:32
110
Он благодарит следователей за профессиональную работу и оперативность в раскрытии совершенной в отношении него кражи.
В адрес и.о. начальника ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Алексея Гриня пришло благодарственное письмо от жителя Нефтегорска.

По словам мужчины, 24 февраля он обратился в полицию с заявлением о пропаже у него документов, сотового телефона и банковской карты, на счете которой находилась крупная сумма денег.

Накануне он отмечал День защитника Отечества в одном из кафе города, откуда на такси уехал домой. Пропажу вещей мужчина обнаружил только утром. Что было прошедшей ночью, потерпевшей из-за большого количества выпитого алкоголя вспомнить не мог. Восстанавливать картину произошедшего следователям пришлось по крупицам.

Для начала следователи сделали детализацию звонков с номера телефона потерпевшего, что помогло найти свидетелей того вечера. Как пояснили друзья, с которыми встречался потерпевший в кафе, часа в два ночи мужчина расплатился по счету, сел в такси и уехал домой. Правоохранители в оперативном режиме выяснили, какие таксисты примерно в это время были вызваны к увеселительному заведению. В поле зрения оперативников попали четыре водителя, ориентировки на которых были переданы сотрудникам Госавтоинспекции.

В ходе работы в отделении банка следователи выяснили, что со счета потерпевшего около четырех часов утра сначала было обналичено 50 тысяч рублей, а затем еще 50 тысяч рублей переведено на карту другого клиента. Выяснить данные этого клиента не составило труда. Им оказался 17-летний житель Нефтегорска. В результате оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.

Тем временем на причастность к хищению ценных вещей сотрудниками уголовного розыска уже были проверены 3 водителя такси, информация в отношении которых не подтвердилась. Под подозрением оставался водитель автомобиля «Лада Приора».

В ходе допроса несовершеннолетнего сотрудники полиции выяснили, что прошедшей ночью ему позвонил знакомый и предложил немного подзаработать. Все, что нужно было сделать подростку, это снять деньги с карточки и получить за это 1,5 тысячи рублей. Вникать в подробности молодой человек не стал и выполнил просьбу знакомого, получив обещанную сумму вознаграждения. Знакомым несовершеннолетнего оказался тот самый таксист.

Вскоре сотрудниками дорожно-патрульной службы подозреваемый - ранее не судимый житель села Кулешовка 1977 года рождения, был задержан. При досмотре автомобиля сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в салоне 50 тысяч рублей и сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

Сначала водитель такси отрицал своё участие в совершении преступления, но затем признался в совершенном. Как рассказал подозреваемый, в тот вечер он отправился на заказ к одному из кафе. Мужчина, который сел в такси, был очень пьян и предупредил, что нужно заехать в банкомат для обналичивания денег, чтобы расплатиться за поездку. Таксист подвез потерпевшего к банкомату, помог ему выйти из машины, довел его до банкомата и помог снять деньги, после чего отвез молодого человека по указанному адресу. Направляясь на другой заказ, мужчина увидел, что клиент оставил свои вещи в салоне автомобиля. Предполагая, что на следующий день ввиду своего состояния тот всё равно не вспомнит, где оставил свои вещи, таксист взял банковскую карту (пин-код которой он запомнил), также прихватил сотовый телефон. Остальные вещи – сумку с документами, - он выкинул. Затем позвонил своему знакомому и попросил его снять с карточки деньги, большую часть которых на момент задержания он уже успел потратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Автор обращения выражает особую благодарность начальнику следственного отделения подполковнику юстиции Игорю Рязанову и старшему следователю майору юстиции Наталье Никоновой. «Я очень рад, что под Вашим руководством работают такие профессионалы и знатоки своего дела. Желаю Вам и Вашему коллективу успехов в работе!», - говорится в письме.

Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.



 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
17 мая 2017  15:54
Не согласившись с решением суда, виновный обжаловал его в вышестоящий суд.
В Самарской области специалиста Роспотребнадзора суд признал виновным в нарушении порядка проведения проверки ИП
Не согласившись с решением суда, виновный обжаловал его в вышестоящий суд.  Закон
111
17 мая 2017  15:30
Он предоставил в бухгалтерию отдела полиции заведомо подложные документы в качестве подтверждения своих расходов на проживание в гостинице.
В Самарской области сотрудник полиции за использование подложных документов предстанет перед судом
Он предоставил в бухгалтерию отдела полиции заведомо подложные документы в качестве подтверждения своих расходов на проживание в гостинице.  Закон
122
16 мая 2017  23:13
Молодому человеку предложили пройти обучение в специальном лагере для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Студент из Тольятти получил два года колонии за попытку примкнуть к террористам
Молодому человеку предложили пройти обучение в специальном лагере для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.  Закон
230
16 мая 2017  16:32
По версии следствия, фигуранты похитили более 800 000 рублей с банковских карт не только жителей Самарской области, но и других регионов России.
Шесть жителей Самарской области ответят в суде за телефонные мошенничества с банковскими картами
По версии следствия, фигуранты похитили более 800 000 рублей с банковских карт не только жителей Самарской области, но и других регионов России.  Закон
205
16 мая 2017  15:08
В отношении несовершеннолетнего водителя отечественного автомобиля вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
Продолжается расследование обстоятельств ДТП в Красноярском районе, произошедшего по вине 17-летнего водителя
В отношении несовершеннолетнего водителя отечественного автомобиля вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении... Закон
229
16 мая 2017  13:56
Суд выселил бывшего полицейского из служебной квартиры
Суд выселил бывшего полицейского из служебной квартиры
Инцидент произошел в Саратовской области. Закон
200
15 мая 2017  22:36
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества внесено представление.
Казачье общество «Клявлинское» установило шлагбаум перекрывающий доступ селян к реке
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес Станичного Казачьего общества «Клявлинское» Волжского войскового казачьего общества... Закон
234
Весь список
Происшествия
17 мая 2017  19:15
Подозрительная коробка заблокировала въезд во двор двухэтажного 12-квартирного дома.
В Новокуйбышевске полицейские оперативно отработали информацию о подозрительной коробке, обнаруженной во дворе дома
Подозрительная коробка заблокировала въезд во двор двухэтажного 12-тиквартирного дома.  Происшествия
57
17 мая 2017  16:53
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
В Самаре в СНТ "Нефтяник" горело бытовое помещение охраны
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники.  Происшествия
105
17 мая 2017  16:39
Есть информация, что внутри горела машина.
В Самаре на улице Ново-Садовой горел автосервис "Бумер"
 Есть информация, что внутри горела машина.   Происшествия
214
Весь список
Криминал
17 мая 2017  12:52
В Жигулевске сын отобрал у матери золотые украшения
В Жигулевске сын отобрал у матери золотые украшения
В ходе конфликта пьяный молодой человек избил мать. Криминал
122
17 мая 2017  12:12
В Самаре мужчина пытался ограбить супермаркет на продукты и бытовую химию
В Самаре мужчина пытался ограбить супермаркет на продукты и бытовую химию
Преступление было совершено в магазине, расположенном на улице Арцыбушевской. Криминал
135
17 мая 2017  12:05
В Большеглушицком районе мужчина избил и задушил пожилую знакомую женщину
В Большеглушицком районе мужчина избил и задушил пожилую знакомую женщину
Преступник был пьян. Криминал
143
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
513
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1148
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1307
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1495
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2797
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1671
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1477
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1108
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
615
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1013
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2255
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3272
Весь список

Мероприятия
В парке Гагарина пройдет мероприятие, приуроченное к 140-летию Самарского знамени
В Международный День Парков в Самаре будет организована праздничная программа и выставка ретро-автомобилей
В Самаре специалисты областного СПИД-центра бесплатно протестируют на ВИЧ всех желающих
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

1131

В Новокуйбышевске 23-летняя мать закопала во дворе дома новорожденного ребенка

1107

Принимая лимит в 50 поездок, знали, что 40% самарцев в них не укладывались

457
за неделю

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

4149

МЧС предупреждает: В Самарской области ожидаются заморозки

3575

Самарская область потеряла даже низкую устойчивость

2331
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда