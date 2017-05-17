Житель Нефтегорска, после празднования в кафе, забыл в такси документы, телефон и банковскую карту

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По словам мужчины, 24 февраля он обратился в полицию с заявлением о пропаже у него документов, сотового телефона и банковской карты, на счете которой находилась крупная сумма денег.Накануне он отмечал День защитника Отечества в одном из кафе города, откуда на такси уехал домой. Пропажу вещей мужчина обнаружил только утром. Что было прошедшей ночью, потерпевшей из-за большого количества выпитого алкоголя вспомнить не мог. Восстанавливать картину произошедшего следователям пришлось по крупицам.Для начала следователи сделали детализацию звонков с номера телефона потерпевшего, что помогло найти свидетелей того вечера. Как пояснили друзья, с которыми встречался потерпевший в кафе, часа в два ночи мужчина расплатился по счету, сел в такси и уехал домой. Правоохранители в оперативном режиме выяснили, какие таксисты примерно в это время были вызваны к увеселительному заведению. В поле зрения оперативников попали четыре водителя, ориентировки на которых были переданы сотрудникам Госавтоинспекции.В ходе работы в отделении банка следователи выяснили, что со счета потерпевшего около четырех часов утра сначала было обналичено 50 тысяч рублей, а затем еще 50 тысяч рублей переведено на карту другого клиента. Выяснить данные этого клиента не составило труда. Им оказался 17-летний житель Нефтегорска. В результате оперативно-розыскных мероприятий молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции.Тем временем на причастность к хищению ценных вещей сотрудниками уголовного розыска уже были проверены 3 водителя такси, информация в отношении которых не подтвердилась. Под подозрением оставался водитель автомобиля «Лада Приора».В ходе допроса несовершеннолетнего сотрудники полиции выяснили, что прошедшей ночью ему позвонил знакомый и предложил немного подзаработать. Все, что нужно было сделать подростку, это снять деньги с карточки и получить за это 1,5 тысячи рублей. Вникать в подробности молодой человек не стал и выполнил просьбу знакомого, получив обещанную сумму вознаграждения. Знакомым несовершеннолетнего оказался тот самый таксист.Вскоре сотрудниками дорожно-патрульной службы подозреваемый - ранее не судимый житель села Кулешовка 1977 года рождения, был задержан. При досмотре автомобиля сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в салоне 50 тысяч рублей и сотовый телефон, принадлежащий потерпевшему. Мужчина был доставлен в отдел полиции.Сначала водитель такси отрицал своё участие в совершении преступления, но затем признался в совершенном. Как рассказал подозреваемый, в тот вечер он отправился на заказ к одному из кафе. Мужчина, который сел в такси, был очень пьян и предупредил, что нужно заехать в банкомат для обналичивания денег, чтобы расплатиться за поездку. Таксист подвез потерпевшего к банкомату, помог ему выйти из машины, довел его до банкомата и помог снять деньги, после чего отвез молодого человека по указанному адресу. Направляясь на другой заказ, мужчина увидел, что клиент оставил свои вещи в салоне автомобиля. Предполагая, что на следующий день ввиду своего состояния тот всё равно не вспомнит, где оставил свои вещи, таксист взял банковскую карту (пин-код которой он запомнил), также прихватил сотовый телефон. Остальные вещи – сумку с документами, - он выкинул. Затем позвонил своему знакомому и попросил его снять с карточки деньги, большую часть которых на момент задержания он уже успел потратить.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.Автор обращения выражает особую благодарность начальнику следственного отделения подполковнику юстиции Игорю Рязанову и старшему следователю майору юстиции Наталье Никоновой. «Я очень рад, что под Вашим руководством работают такие профессионалы и знатоки своего дела. Желаю Вам и Вашему коллективу успехов в работе!», - говорится в письме.Руководство самарской полиции высоко ценит мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных, а также высокую оценку их деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.