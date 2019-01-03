Житель Ленинградской области погиб при запуске петарды
3 января 2019 18:54
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— Мужчина, после того как поджёг фитиль петарды, наклонился над указанной установкой, поскольку ему казалось, что петарда долго не стартовала, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Его тело было обнаружено утром 1 января.
В управлении рассказали, что погибший нарушил элементарные правила обращения с пиротехникой.
Процессуальное решение по факту инцидента будет принято после проведения судебно-медицинского исследования.
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