Я нашел ошибку
Главные новости: 
В ночь на 5 января подопечные Валерия Брагина сыграют со сверстниками из США, которые были сильнее чехов.
Россия разгромила Словакию и вышла в полуфинал молодёжного ЧМ по хоккею
На площади Куйбышева в эти новогодние каникулы кипит спортивная жизнь!
На площади Куйбышева закончился товарищеский матч между командой прокуратуры "Щит" и ветеранами хоккея Самарской области
Погибший нарушил элементарные правила обращения с пиротехникой.
Житель Ленинградской области погиб при запуске петарды
Голландский астронавт Андре Кейперс рассказал, как однажды вызвал службу спасения на Международную космическую станцию.
"Хьюстон, у нас проблемы". Астронавт по ошибке набрал 911 из космоса
МЧС завершило поисково-спасательную операцию на место обрушения дома в Магнитогорске
Неизвестный пытался вынести из здания ценные вещи, которые там оставили хозяева квартир.
На руинах дома в Магнитогорске полиция задержала мародёра
Состояние спасённого из-под завалов дома в Магнитогорске малыша Вани Фокина улучшилось за последнюю ночь.
Врачи рассказали о состоянии спасённого в Магнитогорске малыша
Популярный артист считает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов.
Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонёк"
сегодня  Четверг, 3 января, 20:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/01:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Ленинградской области погиб при запуске петарды

3 января 2019 18:54
145
Погибший нарушил элементарные правила обращения с пиротехникой.
Житель Ленинградской области погиб, запуская петарды в новогоднюю ночь, передает life.ru. Об этом рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону.

— Мужчина, после того как поджёг фитиль петарды, наклонился над указанной установкой, поскольку ему казалось, что петарда долго не стартовала, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Его тело было обнаружено утром 1 января.

В управлении рассказали, что погибший нарушил элементарные правила обращения с пиротехникой.

Процессуальное решение по факту инцидента будет принято после проведения судебно-медицинского исследования. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
31 декабря 2018  13:29
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве.
ФСБ объявила о задержании в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве.   Закон
471
29 декабря 2018  14:27
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не знал.
Самарские таможенники пресекли незаконную попытку вывоза старинного креста
По словам пассажира, перевозившего крест, данный предмет – это семейная реликвия, и о том, что существуют правила вывоза культурных ценностей, пассажир не... Закон
511
27 декабря 2018  15:29
Прокуратура СО признала незаконным отказ областного СУ СКР в возбуждении уголовного дела по картельному сговору ПСК «Волга»
“Отказное” постановление отменено.   Закон
360
26 декабря 2018  23:49
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.
Сызранца Зайла Тамояна обвинили в незаконном обороте этилового спирта
Зайл Тамоян — член одного из самых известных в Сызрани езидских кланов, которые занимаются производством и торговлей контрафактным алкоголем.  Закон
492
26 декабря 2018  23:19
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.
В Самаре при получении взятки в 1,5 млн рублей задержан старший инспектор ГУФСИН
Об этом сообщает депутат ГосДумы от СО Александр Хинштейн.  Закон
709
26 декабря 2018  18:15
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.
Тольяттинец, обвиняемый в убийстве своей сожительницы и ее дочери, предстанет перед судом
Согласно заключению судебно – медицинской экспертизы смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.  Закон
323
25 декабря 2018  22:39
Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.
Ударил кота — грозит статья. Как будет работать закон о домашних животных
 Теперь домашнее животное перестало быть бесправным — хозяина могут наказать за ненадлежащий уход и жестокость.  Закон
539
Весь список
Происшествия
3 января 2019  18:54
Погибший нарушил элементарные правила обращения с пиротехникой.
Житель Ленинградской области погиб при запуске петарды
Погибший нарушил элементарные правила обращения с пиротехникой.  Происшествия
126
3 января 2019  11:28
В Самарской области добровольно сдали 38 единиц оружия
В Самарской области добровольно сдали 38 единиц оружия
Сотрудники Росгвардии подвели итоги операции «Оружие». Происшествия
227
3 января 2019  10:53
В Самаре на ул. Георгия Димитрова горел мусор в подъезде Устанавливают причину пожара.
В Самаре на ул. Георгия Димитрова горел мусор в подъезде
Устанавливают причину пожара. Происшествия
244
Весь список
Криминал
3 января 2019  17:54
Неизвестный пытался вынести из здания ценные вещи, которые там оставили хозяева квартир.
На руинах дома в Магнитогорске полиция задержала мародёра
Неизвестный пытался вынести из здания ценные вещи, которые там оставили хозяева квартир.  Криминал
197
2 января 2019  13:39
На ул. Аврора в Самаре преступник отобрал сумку у женщины Задержан 21-летний гость областного центра.
На ул. Аврора в Самаре преступник отобрал сумку у женщины
Задержан 21-летний гость областного центра. Криминал
355
2 января 2019  11:57
В Тольятти полицейский в свободное время задержал грабителя Он отнял сумку у женщины.
В Тольятти полицейский в свободное время задержал грабителя
Он отнял сумку у женщины. Криминал
432
Весь список


Видео
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
373
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
354
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
802
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
515
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
1112
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
431
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1339
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1167
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1522
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1912
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2062
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3293
Весь список

Мероприятия
Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Новогодние праздники стартовали на Последней миле стадиона «Самара Арена»
Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные