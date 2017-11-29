Житель Красноярского района сдал в ломбард, украденные у сожительницы ювелирные изделия

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра установлено, что порядок нахождения вещей в квартире не нарушен, замки на дверях и окна не имеют следов повреждений. По словам потерпевшей, она подозревает в совершении преступления сожителя. У мужчины были ключи от дома, он знал, где хранятся ювелирные изделия, мог беспрепятственно проникнуть в помещение и после кражи не появлялся дома.В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка задержали вора. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков и оружия житель Красноглинского района 1980 года рождения. По данным оперативников, он сдал ювелирные изделия в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Сотрудниками полиции похищенное изъято.По статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.